Россия заподозрила США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания

Министерство иностранных дел России заподозрило американскую сторону в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад США о соблюдении соглашений в области контроля на вооружениями, пишут РИА Новости.

В российском МИД сложилось впечатление, что в результате отказа от еще не действующего в США моратория может разрушиться Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Как отметили в ведомстве, утверждения со стороны американских коллег, что Россия не соблюдает обязательств по Договору об ограничении подземных ядерных испытаний от 1974 года, не соответствуют действительности и строятся на абсолютно ложных «посылах».

Ранее миру предсказали значительное ухудшение ситуации с ядерным оружием, если Россия и США не смогут договориться о продлении СНВ-3. По словам экспертов, потеря ключевых каналов связи между странами может привести к новой гонке ядерных вооружений.

В феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Если Вашингтон и Москва договорятся о его продлении, ситуация может выйти из тупика. Эксперты отмечают, что пока прогресса не наблюдается: США пытаются подключить к договору Китай, из-за чего стороны не могут договориться.

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