Спикер Верховной Рады оценил шансы на свою скорую отставку

Процедура рассмотрения отзыва спикера Верховной Рады в соответствии с регламентом занимает около десяти дней. Так сам спикер Рады Дмитрий Разумков в Telegram-канале оценил шансы на свою скорую отставку по инициативе фракции «Слуга народа».

По его словам, данная процедура может быть запущена только после предоставления в аппарат парламента подписных листов депутатов. Затем, пояснил он, готовится отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год.

Данные материалы, отметил Разумков, предоставляются депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале, и только после этого они смогут проголосовать по данному вопросу. «Если предложение наберет 226 голосов — будет новый председатель парламента, если нет — продолжим работать», — добавил председатель Рады, при этом уточнив, что при нем все процедуры будут проходить строго по закону.

При этом зампред парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко ранее сообщил, что фракция инициирует голосование об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 5-8 октября. По его словам, депутаты желают добиться замены председателя Рады «без аппаратных шпилек» до конца текущей недели.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке Разумкова в начале сентября. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.