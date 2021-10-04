Российский борец вольного стиля Шахиев стал чемпионом мира

Россиянин Шахиев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг

Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале он победил иранского спортсмена Амирмохаммада Бабака Язданичерати, поединок завершился со счетом 14:4 в пользу россиянина. Шахиев выступает в весовой категории до 65 килограммов. Бронзовые медали завоевали Тёмер Очирын Тулга (Монголия) и Алибек Осмонов (Киргизия).

22-летний Шахиев в этом году стал победителем чемпионата Европы. Также спортсмен становился серебряным и бронзовым призером первенства России.

Помимо Шахиева, в понедельник, 4 октября, бронзовую медаль в весовой категории до 79 килограммов завоевал россиянин Радик Валиев. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

