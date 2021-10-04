Захарова назвала Россию масштабным проектом по вмешательству со стороны Запада

Россия стала большим проектом по вмешательству со стороны западных стран, заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Информация о финансировании Лондоном ряда изданий и некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами, является вторжением во внутренние дела государства, добавила она. «Мы в общем-то одни из самых, к сожалению, таких самых масштабных проектов по вмешательству западных партнеров, коллективного Запада», — назвала она попытки других стран повлиять на политику Москвы.

Ранее Захарова рассказала, что вмешательство Вашингтона в российскую политическую жизнь было подтверждено документально. Представитель МИД напомнила, что американские компании отказались убрать со своих платформ запрещенный контент. Она добавила, что Москва ждет от США «незамедлительных и исчерпывающих мер» по устранению нарушений иностранными интернет-платформами российского законодательства.