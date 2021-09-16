МИД России предостерег Вашингтон от вмешательства в российские дела и пригрозил возвести барьеры для американского бизнеса из-за вмешательства в выборы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва ждет от США «незамедлительных и исчерпывающих мер» по устранению нарушений иностранными интернет-платформами российского законодательства. Захарова напомнила, что американские компании отказались убрать со своих платформ запрещенный контент. По ее мнению, это выглядит критично в преддверии выборов.

«Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», — подчеркнула представитель МИД.

Как сообщает корреспондент «Лента.ру», позже на брифинге дипломат добавила, что все материалы о вмешательстве в российские выборы были доведены до американской стороны. «Материалы, которые были переданы американской стороне содержат данные, факты, цифры и так далее», — заключила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал публикации запрещенного контента вмешательством США в выборы в Государственную Думу России. «Я не буду подробно [перечислять доказательства]... Конкретные факты были переданы американскому послу [Джону Салливану]. Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить», — отметил Лавров.