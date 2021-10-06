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Facebook предсказали дополнительные траты из-за сбоя

Facebook предсказали дополнительные расходы из-за претензий рекламодателей после сбоя
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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вице-президент аналитической компании Forrester Майк Пру предсказал Facebook дополнительные траты после шестичасового глобального сбоя на нескольких сайтах холдинга. По мнению эксперта, в ближайшее время рекламодатели предъявят компании претензии из-за упущенной выгоды и потребуют компенсации, пишет CNBC.

Facebook от TradingView

Исходя из квартальной выручки компании, остановка работы платформ Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября стоила ей почти 100 миллионов долларов, по оценке делового журнала Fortune. Однако массовые отключения также затронули более 10 миллионов брендов и компаний, которые размещают рекламу на платформах Facebook. Майк Пру считает, что рекламодатели могут обоснованно потребовать возмещения убытков — в том числе, в виде бесплатной рекламы в будущем — или перенести свои объявления на другие сайты.

«Только Facebook может точно сказать, сколько доходов было потеряно за шесть часов […], в том числе от того, что во всех его приложениях на протяжении сбоя перестала показываться реклама. Рекламодатели должны рассчитывать [на компенсацию] и требовать от Facebook возмещения убытков за все не состоявшиеся показы рекламы и упущенные возможности», — утверждает эксперт.

По данным The New York Times, у некоторых предприятий, использующих платформы Facebook для рекламы, продажи упали на 30-70 процентов во время шестичасового перерыва в работе по сравнению с тем же периодом на предыдущей неделе. Единственной реакцией от компании стала запись в блоге, где указано, что «реклама не показывалась в то время, когда системы были отключены, и рекламодатели не платили и не будут получать счета за рекламу во время отключения».

Сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp повлек проблемы в работе других крупных сервисов. Жалобы поступали на отсутствие доступа к Twitter, Google, YouTube, Telegram и TikTok. Этот инцидент снизил рыночную стоимость гиганта Facebook. К закрытию торгов 4 октября акции упали почти на 5 процентов, а компания подешевела на 47 миллиардов за один день.

Пострадал также личный капитал главы Facebook Марка Цукерберга. По оценке Forbes, бизнесмен потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне сбоев, опустившись на шестое место в списке богатейших людей планеты.

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