Оценены риски попадания в Европу террористов под прикрытием афганских беженцев

Социолог Монсутти: не Афганистан и не афганское общество создают террористов, а Запад

Утверждения о том, что под прикрытием афганских беженцев в европейские страны будут въезжать террористы — полная чепуха. Так риски проникновения в Европу экстремистов оценил профессор антропологии и социологии Женевского центра гуманитарных исследований Алессандро Монсутти в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что некоторые террористы действительно могут проходить боеподготовку в Афганистане, но базируются они все-таки в Европе. «Террористы перемещаются совершенно отличными от беженцев путями. У них больше возможностей, больше ресурсов и, как правило, есть нужный паспорт», — пояснил Монсутти.

По словам социолога, афганских беженцев, как правило, сначала размещали в третьих странах, где их подвергали тщательным проверкам. Это явно не самый надежный для террористов способ въезда в западные страны, поэтому они скорее будут использовать для этого другие пути. «Не Афганистан и не афганское общество создают террористов, а Запад», — подчеркнул Монсутти.

Ранее сообщалось, что американские власти подозревают около сотни эвакуированных в США афганских беженцев в связях с террористическими группировками. По данным телеканала NBC, в отношении примерно 10 тысяч граждан Афганистана, эвакуированных в США, потребовались дополнительные проверки из-за возможных связей с «Талибаном» или другими террористическими группами.

Обеспокоенность возможностью проникновения из Афганистана в соседние страны террористов и экстремистов также выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что члены террористических организаций могут перебраться в страны Центральной Азии под прикрытием гуманитарных лозунгов и призывов о помощи беженцам.