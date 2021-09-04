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В США около сотни афганских беженцев заподозрили в связях с террористами

NBC: в США около сотни эвакуированных граждан Афганистана уличили в связах с «Талибаном»
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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Американские власти подозревают около сотни эвакуированных в США афганских беженцев в связях с террористическими группировками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

По данным журналистов, на территории США находятся более 30 тысяч граждан Афганистана, покинувших страну после того, как ее захватили боевики «Талибана» («террористическая организация, запрещена в России»). Треть из них потребовали дополнительных проверок из-за возможных связей с «Талибаном» или другими террористическими группами.

При этом, статус двоих афганцев уже пересматривают, поскольку у властей возникло достаточно подозрений. Их планируют отправить в транзитный пункт на территории Косово, где они будут дожидаться решения своей дальнейшей судьбы.

Ранее сообщалось, что власти США выплатят 2,2 тысячи долларов каждому беженцу из Афганистана в качестве материальной поддержки. Программу намерены запустить в течение ближайших месяцев, она будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу для каждого беженца из Афганистана. Кроме того, Государственный департамент США планирует ввести для них льготы по медицинской страховке.

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