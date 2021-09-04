В США около сотни афганских беженцев заподозрили в связях с террористами

NBC: в США около сотни эвакуированных граждан Афганистана уличили в связах с «Талибаном»

Американские власти подозревают около сотни эвакуированных в США афганских беженцев в связях с террористическими группировками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

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По данным журналистов, на территории США находятся более 30 тысяч граждан Афганистана, покинувших страну после того, как ее захватили боевики «Талибана» («террористическая организация, запрещена в России»). Треть из них потребовали дополнительных проверок из-за возможных связей с «Талибаном» или другими террористическими группами.

При этом, статус двоих афганцев уже пересматривают, поскольку у властей возникло достаточно подозрений. Их планируют отправить в транзитный пункт на территории Косово, где они будут дожидаться решения своей дальнейшей судьбы.

Ранее сообщалось, что власти США выплатят 2,2 тысячи долларов каждому беженцу из Афганистана в качестве материальной поддержки. Программу намерены запустить в течение ближайших месяцев, она будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу для каждого беженца из Афганистана. Кроме того, Государственный департамент США планирует ввести для них льготы по медицинской страховке.