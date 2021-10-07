Под Анапой нашли античный усадебный комплекс

В районе хутора Воскресенский под Анапой археологи обнаружили античный усадебный комплекс. Такая информация появилась на официальном сайте муниципального образования город-курорт Анапа.

Ученые предположили, что на этом месте мог находится храм или гестиаторий — общественное помещение для проведения религиозных праздников. Начальник научно-исследовательского отдела ООО «Инжерно-технического центр Специальных работ» Павел Петров отметил, что в центре сооружения, украшенного колоннами, был каменный алтарь.

По мнению эксперта, алтарь связан с культом бога Гермеса, покровителя торговли и богатства. Раскопки проводятся в рамках реконструкции автомобильной дороги «Новороссийск — Керчь». С 2019 года было найдено девять древнегреческих усадеб, а также античная каменоломня.

Ранее в октябре специалисты Института археологии РАН обнаружили в Нижегородской области редкое поселение эпохи бронзы — его назвали по ближайшему селу Акузово, где ранее уже прошли раскопки 13 сооружений. Уточняется, что структура построек позволяют отнести его к поздняковской археологической культуре.