В Москве резко выросла смертность среди бездомных

«Ночлежка»: в Москве смертность среди бездомных выросла в 13 раз по сравнению с 2019 годом

За 2020 год в Москве умерло 5634 бездомных гражданина, что в 13 раз больше в сравнении с 2019 годом, когда в столице скончалось 420 человек. О резком росте смертности среди бездомных в столице сообщает «Новая газета» со слов директора московского филиала благотворительного фонда «Ночлежка» Дарьи Байбаковой.

Она отметила, что с наступлением осени у бездомных начинается сезон болезней, так как из-за пониженного иммунитета они легче подхватывают инфекции.

По мнению главы петербургской некоммерческой организации «Благотворительная больница» Сергея Иевкова, людям без определенного места жительства необходима массовая вакцинация от коронавируса.

«Среди бездомных есть огромное количество пожилых, с хроническими заболеваниями — это группа риска номер один», — заявил Иевков.

Ранее сообщалось, что российские врачи в Красноярске отказались госпитализировать бездомного, который несколько часов пролежал почти без движения, и порекомендовали вызвать полицию.