Вышедший из комы основатель «Смысловых галлюцинаций» сообщил о скорой выписке

Вышедший из комы основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин сообщил, что его скоро выпишут из больницы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Скоро выпишут. Массажист будет нужен, а то я почти ходить не могу», — написал музыкант, которого ранее перевели из реанимации в общую палату.

В начале сентября сообщалось, что Бурдин, перенесший коронавирус в тяжелой форме, пришел в сознание. О том, что музыкант попал в больницу и впал в кому, стало известно 27 августа. Он находился в реанимации с поражением 80 процентов легких и повреждением мозга.

Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год, позже он писал песни для коллективов «Пилот», «Близкие покойного», «Панки По Пьянке» и «Синтаксис».

