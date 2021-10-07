Дочь Шойгу раскрыла свое меню на несколько дней

Дочь главы Минобороны Шойгу рассказала в Instagram, что ела на завтрак, обед и ужин

Дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу Ксения раскрыла подробности своего похудения после беременности и поделилась меню питания за последние несколько дней. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-сторис.

30-летняя Шойгу рассказала, что в субботу, 2 октября, съела на завтрак яблоко и овсянку на молоке 1,5 процента жирности с солью и сливочным маслом, на обед — 250 граммов палтуса с овощным салатом, на полдник — капучино и печенье, а на ужин — котлету из бургера и два огурца.

На следующий день, по словам женщины, она употребила капучино с протеиновым батончиком, 200 граммов красной рыбы на гриле с овощным салатом, кусок торта, 200 граммов запеченной белой рыбы и овощной салат, а также 30 граммов твердого сыра и один бокал сухого красного вина.

В меню Шойгу в понедельник, 4 октября, вошло 200 граммов творога с грушей, тыквенный суп с двумя хлебцами, капучино с печеньем, 250 граммов запеченной куриной грудки и салат. При этом во вторник, 5 октября, девушка призналась, что не успела позавтракать, поэтому съела 200 граммов творога с яблоком, протеиновый батончик, около 150–200 граммов мяса с овощным салатом, а также примерно 20–30 граммов картофеля фри и один бокал красного вина.

Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Cтоляров впервые стали родителями в сентябре. Супруг дочери министра обороны России опубликовал фото из родильной палаты и рассказал, что у них девочка. Позже Ксения Шойгу сообщила, что дочь назвали Миланой.