Отец полковника-миллиардера Захарченко потребовал вернуть налог на недвижимость

Отец полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко потребовал вернуть оплаченный им налог на недвижимость. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2018 году Виктор Захарченко заплатил свыше полумиллиона рублей за элитную недвижимость и парковочное место на Пречистенской набережной, несмотря на то, что в 2017-м все это имущество было обращено в пользу государства. 30 марта 2020 года Виктор Захарченко покинул места лишения свободы в связи с истечением срока наказания.

29 апреля 2019 года Мещанский суд Москвы признал отца бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко виновным в фиктивном трудоустройстве в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА) и растрате четырех миллионов рублей, полученных в качестве зарплаты.

В ноябре 2019 года осужденному снизили срок наказания до трех лет и девяти месяцев. К тому времени он уже находился в СИЗО более трех лет — и, по новым правилам подсчета сроков, к концу марта уже отбыл по факту свое наказание.

Интерес к деятельности Виктора Захарченко возник после ареста его сына Дмитрия Захарченко в 2016 году, которого летом 2019-го приговорили к 13 годам лишения свободы за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен до 12,5 года колонии.

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и четыре дорогих автомобиля, а также деньги на общую сумму девять миллиардов рублей.