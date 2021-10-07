Потерявший друзей и деньги игроман нашел способ вернуться к нормальной жизни

Житель английского города Олдбери, графство Уэст-Мидлендс, 31-летний Уилл потерял отца, стал заядлым игроманом, лишился жилья и друзей, но не сдался и нашел способ все исправить и вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщает Metro.

По словам Уилла, когда ему было 16 лет, его родители развелись. Его отношения с отцом испортились, и он вместе с матерью переехал в другой дом. Британец тяжело переживал конфликт с родителем: он увлекся выпивкой и вечеринками с друзьями. Несмотря на разгульный образ жизни, в 21 год Уилл поступил в университет и связался с отцом. Мужчины договорились увидеться, но в день встречи сыну сообщили о смерти отца от сердечного приступа.

«Я почувствовал, что меня лишили возможности помириться, это было похоже на удар в живот. Я хотел примирения и не получил его. После потери папы я начал пить еще сильнее», — рассказал британец. Вскоре к алкоголю добавились наркотики и азартные игры. Уилл играл и гулял на деньги, которые отец оставил ему в наследство. Он мог проиграть около двух тысяч фунтов стерлингов (196 тысяч рублей) за ночь.

Вскоре деньги начали заканчиваться, и мужчина стал брать в долг у друзей и родственников. Он также начал воровать у них вещи и перепродавать. Так Уилл быстро лишился друзей и поддержки со стороны близких. Последней каплей для него стал 23-й день рождения, когда он напился, угнал машину и врезался в стену.

В итоге британец остался без друзей, без денег и без жилья. Поскольку ему нужно было где-то жить, в сентябре 2012 года он переехал в приют Армии спасения Уильяма Бута в Бирмингеме. За 13 месяцев пребывания в приюте он решил проблему пьянства и игромании и попробовал себя в разных профессиях.

Теперь Уилл менеджер благотворительной организации на базе приюта. Он переехал в собственное жилье и начал налаживать испорченные отношения с родными и близкими. Мужчина уже девять лет не употребляет наркотики и восемь лет не играет в азартные игры.

Ранее сообщалось, что отец украл наследство сына и потратил его на алкоголь и развлечения. Всего мужчина потратил 38 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).