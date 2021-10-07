Госдеп оценил сотрудничество с Россией по Ирану

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс высказался о сотрудничестве с Россией по Ирану. Он подчеркнул, что у стран есть глубокие разногласия, сообщает РИА Новости.

Прайс отметил, что в переговорах США и России есть области, «где их интересы сходятся». В вопросах, касающихся Ирана, представитель Госдепа назвал сотрудничество конструктивным.

«Россия конструктивна в своем подходе в контексте "шестерки", и мы согласны с РФ, что Иран не должен получить ядерное оружие», — оценил Прайс на брифинге.

Ранее в США отказались «авансом» снимать санкции с Ирана до достижения соглашения о перезапуске ядерной сделки. Чиновник из администрации Вашингтона рассказал, что США по-прежнему делают ставку на дипломатию, однако не исключают использование других методов, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерных вооружений.

США и Иран вместе с другими членами международной «шестерки» ведут непрямые переговоры в Вене по потенциальному возвращению Тегерана и Вашингтона к исполнению ядерной сделки от 2015 года. Переговоры остановились из-за президентских выборов, состоявшихся в Иране в июне, и не возобновлялись до настоящего времени.

