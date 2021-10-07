Власти Крыма ужесточат коронавирусные ограничения

В Крыму ужесточат ограничения для пенсионеров и госслужащих из-за ситуации с COVID-19

Власти Крыма ужесточат ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией с COVID-19. Организации обязаны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет. Об этом сообщила вице-премьер региона, министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, передает ТАСС.

Также для пенсионеров ограничат льготный проезд. В компаниях, где доля вакцинированных сотрудников будет составлять менее 50 процентов, введут обязательное еженедельное тестирование на COVID-19 для непривитых.

Государственным и муниципальным учреждениям рекомендуется перевести на дистанционку до 50 процентов сотрудников.

За последние сутки в республике выявлено 461 случай коронавируса, 336 человек выздоровело, а 10 пациентов скончались. За все время пандемии в регионе зафиксировали 82 276 случаев заболевания COVID-19, из которых 70 264 выздоровело, а 2 654 скончались.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по стимуляции населения к вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в настоящее время не планируются, однако регионы имеют на это все полномочия.