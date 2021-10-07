У древних святилищ в Ингушетии обнаружили необычную функцию

Святилища на Столовой горе в Ингушетии в древности использовали в качестве обсерваторий

Два средневековых святилища, располагающихся на Столовой горе в Ингушетии, в древности могли использоваться в качестве обсерваторий. К такому выводу пришли исследователи, работающие в регионе, сообщает портал «Это Кавказ».

Как пояснил один из специалистов, член Русского географического общества, путешественник-исследователь и кавказовед Борис Резванцев, на мысль о том, что святилища могли выполнять необычную функцию, ученых натолкнуло их расположение. «На Столовой горе три древних святилища — Мят-Сели, Мятер-Дяла и Сусон-Дяла, они расположены в прямой видимости, что является редкостью — обычно святилища бывают расположены в соседних ущельях», — рассказал он.

По его словам, заинтересовавшись, ученые решили задействовать современные компьютерные программы, космические снимки, аэрофотографии и калькуляторы, позволяющие рассчитывать азимут и высоту солнца, чтобы подтвердить свою гипотезу. В итоге они пришли к выводу, что Мят-Сели и Мятер-Дяла в прошлом действительно являлись обсерваториями.

Резванцев добавил, что еще как минимум три языческих храма на территории Ингушетии могли выполнять функцию обсерваторий. Речь идет о третьем святилище на Столовой горе — Сусон-Дяла, о святилище Делите, которое находится за Цей-Ломским перевалом, и святилище Седка-Бусие.

Языческие храмы на Столовой горе были построены до XVI века. До настоящего времени из них сохранился только Мят-Сели, два других были частично разрушены. Считается, что на этом месте древние ингуши в день летнего солнцестояния проводили обряды жертвоприношения.