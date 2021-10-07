Продюсеры бондианы рассказали о съемках эпизода с танком на улицах Петербурга

Продюсеры бондианы вспомнили о съемках погони на танке в центре Петербурга в 90-х

Продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон в интервью «Ленте.ру» рассказали о съемках сцены с танками на улицах Санкт-Петербурга в фильме «Золотой глаз».

Майкл Дж. Уилсон вспомнил, как в 1972 году создатели серии картин об агенте 007 приезжали в Москву, чтобы рассмотреть возможность съемок отдельных сцен очередной ленты во франшизе.

«Тогда это оказалось невозможно — более того, надолго мы поверили в то, что снять в России хотя бы сцену нам не дадут никогда. И что даже самому Бонду там не светит когда-нибудь оказаться — что ваши соотечественники никогда не увидят этих фильмов», — рассказал Уилсон, добавив, что спустя двадцать с небольшим лет Барбара Брокколи вместе с командой «Золотого глаза» смогла снять в Санкт-Петербурге большую часть фильма.

Продюсер отметил, что это были «фантастические сцены», подразумевая эпизод с погоней на танке по историческому центру Петербурга. «А что вы хотите? Это были девяностые, и тогда от бондианы требовалась определенная гротескная чрезмерность», — подчеркнула Барбара Брокколи.

Мировая премьера фильма «Не время умирать» (No Time to Die) с Дэниелом Крейгом в главной роли состоялась 28 сентября. Изначально выход картины был запланирован на апрель 2020 года, однако его несколько раз откладывали из-за пандемии COVID-19.