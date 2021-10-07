Европейский партнер «Газпрома» назвал слова Путина «вакциной от высоких цен»

Глава Uniper сравнил слова Путина о поставках газа в Европу с «вакциной от высоких цен»

Председатель правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал слова президента России Владимира Путина о дополнительных поставках газа в Европу «вакциной от высоких цен». Такое сравнение руководитель Uniper, главного европейского партнера «Газпрома», использовал на Петербургском международном газовом форуме, передает ТАСС.

Заявления президента о ценах на газ произвели немедленный эффект на рынке, отметил Маубах. По его словам, энергокомпаниям необходим ценовой баланс, поскольку им невыгодна слишком высокая и слишком низкая стоимость газа. «Мы очень рады, что со вчерашнего дня цены стали постепенно снижаться», — сказал он. Ранее на форуме Маубах заявил, что «Северный поток-2» станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе.

6 октября газовые фьючерсы на европейских биржах установили рекорд, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров. Затем газ начал дешеветь, а 7 октября упал ниже 1000 долларов. Британское издание Financial Times связало падение цен с заявлением Владимира Путина о готовности России увеличить поставки газа в Европу для стабилизации рынка. Свое предложение президент озвучил 6 октября после заседания по энергетике.

В «Газпроме» сообщили, что подорожание газа в Европе может привести к серьезному кризису в отрасли. Из-за высоких цен на газ покупатели перестают его покупать. Сложившуюся ситуацию в компании назвали «деградацией» спроса.