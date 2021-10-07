Затравленный за фото с Нурмагомедовым Зинченко оценил поддержку бойца

Украинский футболист Зинченко оставил эмодзи под постом Нурмагомедова со словами поддержки

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Instagram оценил слова поддержки со стороны российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова после критики со стороны соотечественников.

Зинченко оставил комментарий под постом бойца, где тот пожелал футболисту удачи, несмотря на травлю со стороны соотечественников. Защитник опубликовал эмодзи с ладонями.

6 октября футболист сборной Украины опубликовал несколько снимков с Нурмагомедовым после матча Английской премьер-лиги против «Ливерпуля» (2:2). На фото спортсмены обнимаются, а в подписи под снимком Зинченко комплиментарно высказался в адрес россиянина.

Пользователи в комментариях устроили травлю игрока. Некоторым не понравилось, что Зинченко публикует фотографии с гражданином России. Спортсмену также предрекли проблемы на родине.