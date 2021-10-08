Оценена необходимость выключать геолокацию на смартфоне

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников оценил необходимость выключать геолокацию на смартфоне. Он отметил в беседе в радио Sputnik, что это действие не имеет смысла, поскольку модуль GPS обеспечивает корректную работу многих приложений, а отследить человека можно и иным способом.

«Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS — по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций. С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS — это мертвому припарка», — указал эксперт.

Половников добавил, что включенная геолокация незначительно разряжает батарею смартфона. Он привел аналогию, что сохранять заряд таким образом — все равно что сидеть дома с выключенным светом, чтобы сэкономить электроэнергию.

Эксперт пояснил, что GPS не потребляет интернет-трафик и продолжает работать даже при отключении от Сети или извлеченной сим-карте. Если карты были загружены для работы в офлайн, то навигатором можно воспользоваться точно так же.

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