Названного «гением конспирации» авторитета Гурама Тбилисского выслали из России

В Подмосковье задержали 44-летнего уроженца Грузии Гурама Сванидзе, который известен в криминальном мире как вор в законе Гурам Тбилисский. Его выслали из страны. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает издание «Прайм крайм».

Сыщики прозвали Сванидзе «гением конспирации». Свое прозвище у сотрудников главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России авторитет получил за чрезвычайную осторожность — телефон не использовал, практически не покидал территорию дома в Химках. Выходил лишь два раза в месяц и обязательно с маской на лице.

Когда оперативники поинтересовались у Гурама его статусом в криминальном мире, он признал, что является вором в законе. Ему пояснили, что дальнейшее его пребывание в стране является нежелательным, и он добровольно покинул пределы России.

27 сентября сообщалось, что в Московской области россиянин Александр Окунев, известный в криминальном мире как вор в законе Огонек, был приговорен к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима.