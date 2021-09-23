На Украине откроют специальные тюрьмы для воров в законе

Власти Украины в 2022 году планируют открыть специальные тюрьмы для содержания криминальных авторитетов, чтобы не допустить их пагубного влияния на других заключенных. Об этом в интервью телеканалу «Дом» сообщила заместитель министра юстиции республики Елена Высоцкая.

По ее словам, воры в законе опасны как на свободе, так и в колониях. Они сталкиваются с проблемой ресоциализации, когда покидают исправительные учреждения. Новые тюрьмы со специальными условиями содержания, отметила чиновник, будут призваны решить эту проблему.

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«В преступной иерархии они занимают высокое положение, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или саму администрацию», — рассказала Высоцкая.

Она отметила, что главная цель инициативы — лишить таких преступников «воровских полномочий». Минюст будет работать и над усилением контроля за содержанием таких заключенных, устанавливая глушилки мобильной связи, и над их психологическим и моральным состоянием.

«Это камерный тип содержания, а не просто общежитие, где все могут находиться вместе. Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения. Это технические средства — видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Это должно быть современное учреждение», — добавила замминистра.

Ранее власти Украины публично отчитались о депортации или поимке всех находящихся на территории страны воров в законе. Как заверил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, «в начале года в стране было 34 человека со статусом вора в законе, сегодня — ноль».