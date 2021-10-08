Россиянка пошла к косметологу из-за шуток парня и осталась с изуродованным лицом

Жительница Перми решила улучшить внешность у косметолога из-за насмешек возлюбленного и показала страшные последствия. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Mash.

37-летняя Светлана рассказала журналистам, что пошла к специалисту из-за постоянных упреков и оскорблений со стороны молодого человека по поводу ее внешнего вида. Россиянка осталась довольна проведенными процедурами, и во время последнего посещения мастер предложила ей ввести в лицо препарат «Лонгидаза», чтобы разгладить морщины под глазами и на щеках.

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По словам пострадавшей, наутро она обнаружила, что ее кожа обвисла и потеряла эластичность, поскольку инъекция начала уничтожать жировую прослойку по всему лицу. «Нос стал мягкий, а хрящ — как желе (...). Кожа как тряпка, у меня все неестественно тянется, как будто нет сцепки с черепом», — пожаловалась женщина и добавила, что из-за некачественной работы мастера у нее также ухудшилось зрение.

Пермячка обратилась за помощью к московским медикам, которые заявили, что полностью восстановить кожу уже не получится. «Отношения сразу закончились. Он испугался и сразу сказал: "Ты такая страшная стала, вообще на себя не похожа"», — заключила Светлана в интервью.

В августе Керри Парри (Kerry Parry) увеличила губы для поднятия настроения и оказалась в реанимации. Женщина призналась, что улучшила форму губ с помощью косметологического вмешательства, однако неверные действия мастера привели к сосудистой окклюзии. По этой причине ей пришлось растворить гиалуроновую кислоту уколом гиалуронидазы, однако у нее началась аллергическая реакция, из-за которой она попала в больницу.

