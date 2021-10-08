Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в коротких обтягивающих шортах

Бегунья Шмидт, признанная самой сексуальной спортсменкой мира, выложила фото в шортах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию. Снимком спортсменка поделилась в своем Instagram.

На фото немка стоит спиной к камере в коротких обтягивающих шортах. Подписчики оставили 22-летней легкоатлетке сотни восторженных комментариев. Публикация набрала больше 170 тысяч лайков.

2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.