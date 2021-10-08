Семак назвал преимущество сборной России в матче против Словакии

Тренер «Зенита» Семак посчитал, что у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о шансах сборной России перед матчем отборочного тура чемпионата мира 2022 года против Словакии. Его слова приводятся на сайте команды.

Специалист посчитал, что преимуществом россиян станет уверенное положение в турнирной таблице группы, а также поддержка болельщиков на трибунах. «У сборной России прекрасные шансы. Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении», — подчеркнул он.

Ранее 8 октября бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий высоко оценил шансы сборной России, отметив, что не сомневается в квалификации имеющихся в составе футболистов. При этом он подчеркнул, что отсутствие нескольких ключевых игроков усложнит задачу по набору очков.

Матч между сборными России и Словакии пройдет 8 октября в Казани. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.