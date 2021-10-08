На обещавшего устроить детей в «Спартак» тренера завели уголовное дело

Тренер попал под следствие за обещание устроить занимающихся у него детей в «Спартак»

В Новой Москве завели уголовное дело в отношении детского футбольного тренера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии правоохранителей, попавший под следствие 26-летний Антон Кириндясов, дававший частные уроки юным игрокам, выдавал себя за тренера московского «Спартака». Специалист брал с клиентов 500 рублей в час, но за дополнительную плату обещал устроить детей в академию красно-белых. Этого не произошло.

В общей сложности Кириндясов незаконно получил от родителей занимавшихся у него воспитанников более 200 тысяч рублей. По информации источника, количество пострадавших превышает шесть человек. Теперь тренер обвиняется в мошенничестве.

Московский «Спартак» выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) и после десяти туров нынешнего сезона находится на седьмом месте в чемпионате. Красно-белые — самая титулованная команда России, в активе спартаковцев десять побед в первенстве страны.