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Глава Верховного суда Украины уйдет в отставку

Глава Верховного суда Украины Данишевская заявила о намерении уйти в отставку
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Валентина Данишевская
Валентина Данишевская
Фото: пресс-служба Верховного суда Украины

Глава Верховного суда (ВС) Украины Валентина Данишевская, занимавшая пост с 2017 года, решила подать заявление об отставке. О своих намерениях она сообщила в ходе пленума ВС, трансляция которого доступа на YouTube.

По ее словам, процесс смены главы суда она решила инициировать заранее, так как ее судебная карьера подходит к концу. «Я не буду предлагать свою кандидатуру. Значит, можем искать в наших рядах следующего главу Верховного суда», — объявила Данишевская. Она добавила, что Пленум для избрания нового главы ВС состоится 22 октября.

Данишевская является противником судебной реформы, проводимой по инициативе президента республики Владимира Зеленского. Разногласия между главой ВС и украинским лидером возникли еще в 2019 году, когда Зеленский подписал закон о сокращении числа судей ВС Украины в два раза.

Тогда Данишевская отмечала, что сокращение количества судей ВС разрушает саму инстанцию и вовсе не является судебной реформой. Она подчеркивала, что на Украине не хватает двух тысяч судей, около 15 судов вообще не работают. Сокращение судейского корпуса, пояснила глава ВС, приведет к тому, что граждане еще дольше будут ждать оглашения вердиктов судов.

В июне 2021 года Зеленский подписал указ «О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Согласно документу, предлагается ввести прозрачную процедуру конкурсного отбора судей Конституционного суда Украины (КСУ) с возможностью привлекать международных экспертов. Данное положение также резко раскритиковали представители судебной системы.

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