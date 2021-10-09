Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя

Нарколог Абдрашитов: безопасной дозы алкоголя не существует, но есть уcловная «норма»

Психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов рассказал агентству «Прайм», сколько спиртного можно выпить без вреда для здоровья.

Как отметил специалист со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасной дозы алкоголя не существует. Абдрашитов добавил, что доступность алкоголя и малое количество информации о его вреде создает иллюзию относительной безопасности данных напитков для здоровья человека.

Тем не менее, существует условная «норма» для взрослых людей, которая приносит меньший вред, добавил эксперт. Абдрашитов уточнил, что россияне могут употребить две стандартные порции по 10 грамм чистого алкоголя в день. По его словам, один бокал вина (140 миллилитров) содержит около 13 граммов чистого спирта, а одна рюмка крепкого алкоголя (40 миллилитров) — 12,5 граммов.

Ранее врач-эндокринолог Яна Фурлет назвала допустимые виды и дозировку алкоголя для больных сахарным диабетом. По словам медика, употребление спиртных напитков для диабетиков возможно в редких случаях, а сама жидкость должна быть с минимальным содержанием сахара.