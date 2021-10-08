Названа допустимая доза алкоголя для диабетиков

Врач-эндокринолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет назвала допустимые виды и дозировку алкоголя для больных сахарным диабетом. Об этом она рассказала «Известиям».

По словам медика, употребление спиртных напитков для диабетиков возможно в редких случаях, а сама жидкость должна быть с минимальным содержанием сахара. В качестве примера она привела сухие вина, шампанское брют, коньяк, виски и водку.

«Бокал вина в праздник, чтобы чувствовать вкус жизни, для настроения, допустим. К тому же в вине много полезных веществ, таких как ресвератрол — мощный антиоксидант», — отметила специалист.

Она напомнила, что при употреблении алкоголя происходит снижение глюкозы в крови за счет блокады глюконеогенеза в печени, а на следующий день происходит прогрессивное повышение сахара, когда этот процесс растормаживается. Также эндокринолог пояснила, что спиртные напитки повышают аппетит и при его потреблении развивается жировая дистрофия печени, что усугубляет нарушение углеводного обмена.

Ранее ученые провели исследование, по результатам которого назвали лучшее время для завтрака. По их словам, ранний завтрак может снизить риск развития диабета второго типа и других нарушений обмена веществ.