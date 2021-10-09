Сенаторы США захотели изучить войну в Афганистане для избежания ошибок в будущем

Восемь американских сенаторов во главе с представительницей штата Иллинойс от Демократической партии США Тэмми Дакворт предложили создать комиссию по изучению политических ошибок, допущенных во время войны в Афганистане. Об этом пишет ресурс Military.com.

«Я хочу по-настоящему всесторонне взглянуть на 20 лет войны. Я думаю, что мы в долгу перед американским народом», — заявила Дакворт. По ее словам, гибель граждан США за время афганской кампании с 2001 по 2021 год заслуживает независимого расследования.

30 сентября сенатор открыто обвинила американское правительство в неспособности должным образом поддержать демократию в Афганистане. По ее мнению, огромное количество наличных денег были потрачены впустую на неудачные подрядные проекты. Не меньшую часть поглотила коррумпированность афганских чиновников. Дакворт заявила, что хочет понять, почему США не смогли ничего сделать с коррупцией в правительстве Афганистана.

От работы комиссии, в случае ее создания, будут отстранены нынешние конгрессмены и работники четырех предыдущих администраций Белого дома. В расследовании запретят участвовать всем, кто принимал или обсуждал на официальном уровне решения по Афганистану.

Как пример возможных участников комиссии, Дакворт предложила людей, занимавших посты в Минобороны до 9 сентября 2001 года. По замыслу сенаторов, это позволит сделать расследование независимым от политического процесса. Комиссия должна будет проанализировать решения, принятые в Минобороны и других органах власти и оценить эффективность надзора со стороны Конгресса.

Подполковник ВВС США Тэмми Дакворт — ветеран войны в Ираке. В 2004 году она потеряла обе ноги во время битвы за город Фаллуджа. Ее вертолет был сбит боевиками «Аль-Каида» (запрещенная в РФ организация), однако она выжила и была удостоена медали «Пурпурное сердце».

29 сентября на слушаниях в Конгрессе глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark Milley) назвал 20-летнюю кампанию в Афганистане стратегическим провалом США. За время этой войны погиб 2461 американец. Военный подчеркнул, что президент США Джо Байден проигнорировал совет генералов оставить в Афганистане несколько тысяч американских солдат для защиты Кабула.