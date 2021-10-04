Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США

Афганский посол в США Раз заявила, что утратила доверие к политике и действиям Вашингтона

Посол Афганистана в Вашингтоне Адела Раз заявила, что утратила доверие к американским властям после захвата республики боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Подобное заявление она сделала порталу Axios.

«Я верю и доверяю народу, но я утратила доверие к политике США и, я думаю, скорее всего, действиям государства», — заключила дипломат. По ее словам, народ Афганистана еще долго не сможет верить администрации американского президента.

Раз раскритиковала отказ лидера США Джо Байдена от пересмотра сделки его предшественника Дональда Трампа с талибами, которая не обеспечивает необходимой защиты прав и свобод афганских женщин. Она отметила, что если бы США действительно были лидерами свободного мира, они бы помогли построить демократию в Афганистане.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что у Вашингтона есть возможность сгладить пагубные последствия 20-летнего присутствия американских войск на афганской территории. Он призвал США взять на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране.