Зеленскому предложили способ подружиться с Путиным

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому способ подружиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш», передаетРИА Новости.

По его словам, для этого главе Украины нужно поздравить его российского коллегу с днем рождения. Политик отметил, что на месте украинского президента бы просто позвонил Путину и передал поздравления. «В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями», — объяснил экс-министр.

При этом Червоненко подчеркнул, что говорит в первую очередь о деловых отношениях, а не личных взаимоотношениях между главами государств. Он добавил, что лидерам надо просто достойно разговаривать с друг другом. Президенты могут быть друзьями условно, резюмировал он.

Ранее глава исполкома партии Виталия Кличко «Удар» Артур Палатный заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна возбудить уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы за то, что он поздравил президента России с днем рождения.

7 октября Илья Кива выложил в своем Telegram-канал видео с поздравлением Владимира Путина. Он назвал главу государства человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства», и процитировал мастера Йоду из фильма «Звездные войны».