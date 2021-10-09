Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира

Российский борец Зураб Гедехаури выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в Осло

Российский борец греко-римского стиля Зураб Гедехаури завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний россиянин грузинского происхождения выиграл серебро в весовой категории до 130 килограммов. В решающей схватке он уступил Аликбару Юсофиахмадшали из Ирана со счетом 1:5.

Ранее 9 октября бронзовую медаль на турнире завоевал другой представитель российской сборной Степан Марянян. Он занял третье место в весовой категории до 60 килограммов.

Гедехаури — обладатель бронзовой медали на чемпионате Европы-2021. В 2016 году россиянин выиграл серебро на Кубке мира.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Осло. Схватки завершатся 10 октября.