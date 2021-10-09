Российский борец выиграл бронзу на чемпионате мира

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян занял третье место на ЧМ в Осло

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в норвежском Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В поединке за бронзовую награду отечественный борец оказался сильнее Геворга Гарибяна из Армении. Марянян выиграл схватку со счетом 3:1. Спортсмены выступали в категории до 60 килограммов.

30-летний Марянян завоевал очередную награду в рамках мировых первенств. На его счету уже две бронзовые медали. Также россиянин становился золотым и серебряным призером ЧМ. Марянян дважды одерживал победу на Кубке мира.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Норвегии. Схватки продлятся до 10 октября. В рамках турнира проходят соревнования по вольной борьбе, греко-римской борьбе и вольной борьбе среди женщин.