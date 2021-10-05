Снятый с рейса российский победитель Олимпиады стал пятикратным чемпионом мира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Осло в весовой категории до 97 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:0.Обладателями бронзовых медалей стали украинец Магомед Закариев и представитель Ирана Моджтаба Голей.

Перед стартом турнира Садулаев вместе с другими членами сборной был снят с рейса, направлявшегося в Норвегию. Их заставили покинуть воздушное судно за нарушение масочного режима.

Садудаев стал пятикратным чемпионом мира. В его активе также две победы на Олимпиадах. На играх в Токио борец был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.

