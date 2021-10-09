Тим Кук объяснил назначение iPhone

Глава Apple Тим Кук объяснил, что девайсы его компании созданы для осознанного потребления информации. Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию Bustle.

Комментируя проблему ментальных заболеваний, Кук заметил, что его компания продвигает идею осознанного потребления информации. По его словам, ранее Apple выпустила функцию «Экранное время», которая контролирует проведенное за смартфоном iPhone, компьютером Mac или планшетом iPad время. «Мы против бессмысленной прокрутки», — отметил глава Apple, намекая на привычки пользователей проводить время за изучением соцсетей.

«Мы попытались дать людям точное представление о том, сколько времени они на самом деле тратят на свои устройства, потому что обычно это намного больше, чем они говорят», — объяснил Кук. По мнению руководителя Apple, назначение гаджетов в том, чтобы люди продуктивно взаимодействовали со своими устройствами. «Мы хотим, чтобы люди делали что-то со своими девайсами, например, устраивали выставки фотографий, общались с семьей и друзьями с помощью FaceTime. Не бесконечная бессмысленная прокрутка», — отметил Кук.

Он подытожил, что технологии должны служить человечеству, а не наоборот. «Я всегда слишком беспокоился о людях, использующих технологии», — подчеркнул глава Apple.

Ранее психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс заявил, что первым шагом на пути избавления от интернет-зависимости должно стать признание наличия проблемы. «Если ты не можешь убрать соцсети, то делай вывод, насколько зависим», — посоветовал он россиянам.