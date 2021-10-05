Психолог объяснил пользу от сбоя в работе соцсетей

Психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс оценил масштабный сбой в работе социальных сетей. По его мнению, сложившаяся ситуация позволяет пользователям осознать свою зависимость от интернета, сообщает РИА Новости.

Специалист объяснил, что сбой в работе соцсетей мог принести людям как вред, так и пользу. Некоторые смогли осознать свою зависимость от соцсетей. Это помогает решить проблему и является первым шагом в борьбе с ней, поскольку обычно она отрицается.

«У зависимых от просмотра ленты будет состояние, как будто им нечем себя занять, как будто какая-то пустота образовалась, но для них это не будет настолько травмирующе», — подчеркнул Хорс.

Однако склонные к гиперопеке пользователи столкнулись с повышенной тревожностью, поскольку у них не получалось связаться с близкими. К подобной ситуации нужно готовиться заранее, учитывая, что масштабный коллапс может произойти в любой момент.

Масштабный сбой затронул работу Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok, других сервисов и установил рекорд по времени. Первые данные о неполадках стали появляться после 18:34 по московскому времени. Сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года».