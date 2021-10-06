Россиянам назвали способ справиться с интернет-зависимостью

Первым шагом на пути избавления от интернет-зависимости должно стать признание наличия проблемы. Об этом заявил психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире «Радио 1», комментируя глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

По словам эксперта, на неполадки в работе площадок тревожно отреагировали зависимые люди. Он отметил, что симптомами цифровой наркомании являются беспокойство и ощущение будто «в жизни вдруг что-то потерялось». Это называется абстинентным синдромом, который также проявляется у героиновых наркоманов или курильщиков. Степень зависимости врачи определяют по интенсивности и длительности ломки, добавил Хорс.

В то же время специалист признал, что полностью отказаться от соцсетей и интернета не получится, поскольку в настоящее время без них невозможно работать. Тем не менее, необходимо оценивать ущерб, который наносит постоянное пребывание в сети. «Если два часа в день приносят ущерб, и ты не успеваешь сделать какие-то важные дела, например, гулять каждый день на свежем воздухе — а это обязательно для ментального здоровья, то убирай эти два часа. А если ты не можешь их убрать, то делай вывод, насколько зависим», — посоветовал россиянам Хорс.

Cбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Восстановить работоспособность сервисов специалисты смогли только спустя шесть часов.