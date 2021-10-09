Врачам решили платить по-новому

Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда врачей и медперсонала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В случае утверждения проекта, зарплата медицинских работников будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При этом, по замыслу ведомств, высокий уровень заработных плат должен формироваться не за счет повышенной нагрузки на работника.

По оценке ведомств, благодаря реформе у врачей увеличится как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. По предварительным расчетам, минимальный прирост средних зарплат составит 2 процента, а максимальный — 78 процентов, при этом наиболее ощутимый рост произойдет в тех регионах, где заработные платы медицинского персонала занижены. Информированный источник издания отметил, что авторы предусмотрели защитный механизм, благодаря которому заработная плата не окажется меньше нынешнего уровня. «То есть увеличиться может, а снизиться — нет»,— пояснил он.

Пилотный этап стартует с 2022 года в семи регионах с 440 медучреждениями и более чем 170 тысячами человек медперсонала.

В июле сообщалось, что жителя Челябинской области с огнестрельным ранением увезли в больницу за 200 километров из-за отсутствия в местной больнице хирурга и остановки работы хирургического отделения. Проблемы с хирургом начались с января — один из специалистов уволился из-за отсутствия постоянного анестезиолога. Операции не проводились должным образом, врача не устраивала зарплата, и он один работал на весь район. «В поликлинике вообще два года медсестра ведет прием без врача», — рассказала сотрудница медучреждения.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые. О том, что их зарплата незаслуженно маленькая, заявили 64 процента, 58 и 36 процентов опрошенных соответственно. Россияне полагают, что педагоги должны получать в среднем 120 700 рублей в месяц, медики — 122 800 рублей, научные работники — 130 800 рублей.