Подозреваемые в избиении сослуживца отказались признать вину

Подозреваемые в избиении сослуживца в военной части в Хабаровском крае не признали вину

Двое подозреваемых в избиении сослуживца в Хабаровском крае отказались признавать свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемые в избиении российского военнослужащего в казарме не считают себя виновными в инциденте. Следствие обвиняет их в неуставных отношениях и домогательстве. «По данным следствия, рядовые Шамиль Тарчоков и Исмаил Магомедов нанесли сослуживцу Исламу Алиеву более десяти ударов по телу», — уточняют журналисты.

По результатам проверки, которая имела место в армейской части города Бикин Хабаровского края на границе с Китаем, военная полиция задержала троих военнослужащих — Исмаила Магомедова, Шамиля Магомедова и Рената Гашимова. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Проверка была инициирована после появления в соцсетях видео, на котором военнослужащие избивали сослуживца.

По данным Telegram-канал SHOT, за день до происшествия между сослуживцами произошел конфликт, по итогам которого Магомедов и Тарчоков решили проучить сослуживца Алиева. Сначала военнослужащие потребовали у жертвы в качестве возврата долга 20 тысяч рублей и телефон, а после они решили его избить.