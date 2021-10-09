Создавший пробку в канале имени Москвы теплоход сняли с мели

Пассажирский теплоход «Константин Коротков», который создал пробку в канале имени Москвы, отбуксировали. Об этом сообщает «Москва 24».

125-метровое судно врезалось в берег утром в субботу, 9 октября. Также сообщается, что «Константин Коротков» совершил навал на правый берег канала после расхождения с теплоходном «Тольятти». Инцидент произошел на 122 километре канала.

К месту аварии для оказания помощи в снятии теплохода с мели подошли БТП-622 и баржа 7671, однако «Константин Коротков» снялся самостоятельно, и его отбуксировали в Татищевское уширение, где он и находится сейчас.

В пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы» уточнили, что владельцем судна является компания «ВодоходЪ». Из 80 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту в момент столкновения, никто не пострадал. Расследование транспортного происшествия ведут специалисты Ространснадзора.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге прогулочный катер столкнулся с опорой Кантемировского моста и затонул. На борту судная находилось четыре человека, троим из которых понадобилась госпитализация.