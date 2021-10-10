Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта

Российская фигуристка Алена Леонова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает «Р-Спорт».

30-летняя фигуристка призналась, что ждет ребенка. По словам Леоновой, она планировала устроить ледовое шоу по поводу своего ухода из спорта. Однако пандемия коронавируса не позволила осуществить замысел. «Думали устроить мероприятие на Мемориале Панина. Но на лед я уже не выйду, поэтому и это отменятся», — заявила Леонова. Она также добавила, что не готовится к соревнованиям и сосредоточилась на тренерской деятельности.

Леонова — чемпионка мира среди юниоров. Она выиграла золотую медаль на турнире 2009 года. Также на счету россиянки серебро на чемпионате мира 2012 года. Леонова становилась победительницей соревнований в одиночном катании на Универсиаде в Гранаде в 2015 году.

Леонова не выступает с 2018 года. В 2019-м она вышла замуж за фигуриста Антона Шулепова.