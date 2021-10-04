Бывшая российская фигуристка рассказала о косых взглядах после смены гражданства

Фигуристка Екатерина Куракова о смене гражданства на польское: на меня косо смотрели

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова описала переход под флаг Польши. Ее слова приводит портал Onet.

Сменившая гражданство спортсменка заявила, что ее появление в польской сборной встретили неоднозначно. «Некоторые фигуристы радовались, некоторые, пожалуй, косо смотрели на девушку из России, возможно, размышляя, не стану ли я их конкуренткой», — рассказала Куракова.

Фигуристка добавила, что в России пытались заблокировать ее переход. «Но, когда я начала оформлять вид на жительство в Польше, они ничего не могли сделать, хотя мое решение их [представителей федерации], конечно, не обрадовало», — подчеркнула Куракова.

В январе 2020 года спортсменка рассказала, что берет пример с двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Она назвала соотечественницу человеком с большой буквы и заметила, что ей нравится подход Медведевой к жизни в целом. В тот момент обе спортсменки тренировались у канадского специалиста Брайана Орсера.

19-летняя Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019. Она трижды выигрывала национальное первенство. В сентябре 2021-го спортсменка стала второй на турнире в немецком Оберстдорфе и завоевала путевку на Олимпийские игры в Пекине.