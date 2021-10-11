Прокуратура проверит опекунов из-за издевательств над четырьмя воспитанниками

Прокуратура Алтайского края проверит опекунов из-за издевательств на четырьмя воспитанниками, об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального ведомства Мария Антошкина.

Она отметила, что в местных СМИ появилась информация о том, что приемная семья жестоко обращалась с мальчиками, их избивали и использовались в качестве помощников по хозяйству, о чем дети неоднократно рассказывали сотрудникам школы.

«Прокуратурой организована проверка данной информации. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства, условия жизни детей, качество контроля замещающей семьи со стороны органов профилактики и социальных служб», — уточнила Антошкина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области полиция расследует дело о россиянине, застрелившем сына. Утром 8 октября пожилой мужчина застал наследника за кражей металлических ворот и столбов, а вечером того же дня пенсионер дважды выстрелил в отпрыска. Тот скончался от полученных травм. Тело погибшего было обнаружено в кабине грузового автомобиля.

