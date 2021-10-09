В Ярославской области 18-летняя девушка похитила трехлетнего ребенка

Следственный комитет России (СК) задержал 18-летнюю девушку, похитившую трехлетнего ребенка в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о поиске трехлетнего мальчика, который «был уведен незнакомой женщиной из поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области», появилась на странице волонтерского поискового отряда «ЯрСпас» во «ВКонтакте».

Позднее в УМВД по региону сообщили, что мальчик найден, его здоровью ничего не угрожает. Россиянка задержана по статье 91 УПК РФ. Уточняется, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Ранее в американском городе Финикс, штат Аризона, 18-летний Джерссен Перес добровольно сдался полиции и признался, что похитил и убил мужчину, встречавшегося с его бывшей девушкой. Подозреваемый рассказал, что планировал убийство около месяца. Он дождался жертву возле дома девушки и, как только тот вышел на улицу, под дулом пистолета заставил сесть в свою машину, затем несколько раз выстрелил в него.