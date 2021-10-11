В России назвали простой способ профилактики коронавируса

Зубная паста и ополаскиватель для рта могут помочь после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказали российские ученые — вирусолог Александр Чепурнов и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам Чепурнова, после контакта с инфицированным коронавирусом человеком необходимо в первую очередь помыть руки и лицо. Также одним из методом профилактики он назвал полоскание горла. «Достаточно будет даже обыкновенного ополаскивателя для рта, потому что он содержит дезинфицирующие вещества», — сообщил он.

Владимир Болибок порекомендовал перед выходом из дома надевать маску и рассасывать леденцы от кашля. Таким способом, уверен врач, можно защитить себя от заражения коронавирусом. В случае если контакт с больным COVID-19 произошел, необходимо в первую очередь обработать руки антисептиком, высказался Болибок. А чистка зубов поможет избавить полость рта и часть горла от вируса, считает врач. «Если вы просто зубной пастой почистите зубы, уже будет эффект. Потому что тут главное смыть вирус из полости рта, горла и носа», — пояснил Болибок.

По данным на 11 октября, за последние сутки в стране выявили 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 804 774.