Назван претендент на должность главы МИД Чехии

Инициировавший демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу староста района Прага-6 Ондржей Коларж может стать главой МИД Чехии. Вероятного претендента на пост руководителя внешнеполитического ведомства в составе нового правительства со ссылкой на свои источники назвало издание Seznam Zprávy.

Собеседники издания рассказали, что представители движения ТОР 09, которое входит в победившую на выборах коалицию «Вместе», выдвинуло кандидатуру старосты района Прага-6 на пост министра иностранных дел страны. «Другим кандидатом является мэр города Градец-Кралове и экс-дипломат Мартин Дворжак (в прошлом — эксперт в Косово и Ираке, а также торгпред в США)», — пишет Seznam Zprávy.

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Кандидатом на пост премьер-министра источники издания назвали лидера коалиции «Вместе» и председателя Гражданской демократической партии (ГДП) Петра Фиала. Должность спикера парламента пророчат лидеру движения ТОР 09 Маркете Пекаровой-Адамовой, а пост главы МВД — лидеру движения «Старосты и независимые» Виту Ракушану. Министерство финансов может возглавить Зденек Станюра из ГДП, а Министерство обороны — Яна Чернохова, которая прежде возглавляла комитет по обороне и безопасности в парламенте.

Ранее сообщалось, что состоящая из трех оппозиционных либеральных партий коалиция «Вместе» вышла вперед на выборах в Чехии. После подсчета данных на 99 процентах избирательных участков коалиция «Вместе» набирает 27,45 процента голосов. Правящее движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша идет на втором месте с 27,43 процента голосов. Другая либеральная коалиция, в которую входят Пиратская партия и движение «Старосты и независимые», занимает третье место — за них проголосовало 15,4 процента избирателей.