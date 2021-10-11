Россиянин продал чужую квартиру при помощи обмана с паспортом

Жителя Салехарда обвинили в мошенничестве с жильем на несколько миллионов рублей

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) расследуют мошенничество с недвижимостью в особо крупном размере. Россиянину предъявили обвинение в незаконной продаже чужой квартиры на несколько миллионов рублей по поддельному паспорту, передает пресс-служба главного управления регионального Следственного комитета (СК).

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По данным следователей, 33-летний подозреваемый провернул обманную сделку с жильем на четыре миллиона рублей в феврале 2014 года. Задержали мужчину только в октябре 2021-го.

«Россиянин, квартируя у местного жителя, обнаружил его паспорт. Воспользовавшись отсутствием в городе хозяина квартиры, обвиняемый вклеил свою фотографию в его паспорт, после чего, представляясь его данными, продал квартиру, принадлежащую потерпевшему. Деньги обвиняемый потратил по своему усмотрению», — указано в сообщении на сайте СК.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Мужчину взяли под стражу.

Ранее житель Самары попал под суд за убийство экс-арендодателя из-за отказа забрать оставленные в квартире вещи. Россиянин в мае 2021 года нанес собственнику квартиры 22 ножевых ранения.