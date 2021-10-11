Врач рассказал о беспокойстве из-за травмы Овечкина

Врач об эпизоде с травмой Овечкина: в таких случаях часто страдают крестообразные связки

Специалист по физической реабилитации Алексей Жаров оценил эпизод с травмой форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталс Александра Овечкина. Об этом сообщает Russia-Hockey.

По словам врача, ситуация вызывает у него беспокойство, так как россиянин не был готов к столкновению и мог получить удар в колено. «В моей практике было много случаев, когда в таком контакте страдали крестообразные связки, передние или задние», — рассказал Жаров.

При этом физиотерапевт выразил надежду, что Овечкин отделался легким испугом. Он также добавил, что работал с форвардом и знает его профессиональное отношение к процессу восстановления.

Овечкин получил травму 9 октября в предсезонном матче с «Филадельфия Флайерс». Столичный клуб не раскрывал подробностей повреждения, отметив, что россиянин «травмировал нижнюю часть тела».